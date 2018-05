Túntips fan Klaas Piekstra foar de tún yn dizze drûge tiid

Tip 1: sjoch of fiel oft de grûn wetter nedich hat.

It boppeste laachje grûn liket wol drûch, mar dêrom hoecht it noch net yn de grûn drûch te wêzen. Helje de boppeste laach fan de grûn fuort. Meitsje mei in túnskep of in túnboar in gat fan sa'n tsien sintimeter. Helje der wat grûn út en knyp dy bymekoar. As it klútsje hiel bliuwt, is it wiet genôch. Falt de klút yn trije of mear stikken útelkoar, dan moatst wetter jaan.