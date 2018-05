Fûgelopfang kriget soad nêsten mei blaumieskes binnen

By opfang Fûgelhelling wurde de lêste tiid in soad nêsten mei jonge blaumieskes binnen brocht. De lêste wiken binne it der folle mear as oare jierren. Neffens meiwurkers fan de fûgelopfang leit de oarsaak benammen yn it waarme waar. "As ien fan de âldere fûgels dea giet, ferlit de oar it nêst," seit in meiwurker fan de opfang.