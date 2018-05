Resinsje: Ontwakend Landschap: in ekspedysje yn de Fryske natuer

By it moaie lânskip en it lûd fan kweakjende kikkerts rinne we yn eigen tempo achter elkoar oan rjochting ús kampemint. It is it briedseizoen, wêrtroch't de natuer net tefolle steurd wurde moat mei ús oanwêzichheid. Der is dêrom keazen om de nacht op in natuercamping troch te bringen, yn plak fan middenyn de natuer in tintsje op te setten. As we oankomme hat de sinne plakmakke foar in krekt-net-folle moanne. Elkenien kiest in tintsje út, dat foarsjoen is fan in luchtbêd, kessen en fleecetekkentsje en nimt noch in lokaal drankje foar it sliepen gean. Tsjin middernacht begjint dan echt it aventoer. It is hearlik om by de lûden fan de nacht yn de sliep te fallen. In neare maaie-nacht, dêr't om healwei fiven op in bysûndere manier in ein oan komt...