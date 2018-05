It KNMI warskôget minsken foar stevige ûnwaarsbuien en pleatslik in protte rein. Der kin dêrtroch wetteroerlêst ûntstean. Fierders binne by de buien lokaal hagelstiennen mooglik mei in trochsneed fan twa sintimeter en kinne der wyntsjitten oant 60 km yn 'e oere foarkomme. Letter sneintejûn ferdwine de buien wer.