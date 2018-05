Twa Makkumer bedriuwen krije predikaat 'Hofleverancier'

Kening Willem-Alexander hat twa Fryske bedriuwen beneamd ta 'Hofleverancier'. Hoeksema Kapper en Rinia Fietsen út Makkum krigen it predikaat sneintemiddei by de fiering fan har 125-jierrich bestean. Kommissaris fan de Kening Arno Brok makke dêr it beslút bekend. Fryslân hat no 21 bedriuwen dy't Hofleverancier binne. In bedriuw komt dêr foar yn oanmerking as it op syn minst hûndert jier bestiet, al dy tiid yn famyljehannen west hat en fan in bysûndere betsjutting is foar de regio.