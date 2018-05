Froulju SC Hearrenfean ferlieze lêste kompetysjewedstriid

De froulju fan SC Hearrenfean hawwe snein de lêste kompetysjewedstriid fan it seizoen ferlern. De ploech gie op it eigen Sportpark Skoatterwâld mei 3-4 ûnderút tsjin FC Twente.

Tiny Hoekstra sette de thúsploech al nei fiif minuten op 1-0 nei in foarset fan Fenna Kalma. Twente kaam op likense hichte troch in goal fan Joëlle Smits. Kalma sette Hearrenfean rap dêrnei wer op foarsprong: 2-1. Nei it skoft kaam Twente sterk werom. Sabrine Ellouzi makke de 2-2, Myrthe Moorrees de 2-3 en opnij Smits de 2-4. Yn de slotminút makke Dayna Schra noch de 3-4, mar in ferlies koene de Feansters net mear foarkomme.