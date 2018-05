Omke Sibbele wenne en wurke by de Papoea's

Ida Hylkema socht har omke op yn 1991 en hat no in boek oer him skreaun. It boek is yllustrearre mei foto's fan Sibbele dy't oan it wurk is mei en tusken de Papoea's. Ida Hylkema (1965) is freelance sjoernalist en skriuwer. Se wennet op It Heidenskip en skriuwt foaral oer de agraryske sektor en oer plattelânsûntwikkeling.