Famylje wiis mei rehabilitaasje Sjouke de Zee

De 89-jierrige Sjouke de Zee wit noch goed hoe't hy as lyts jonkje útfanhûze by syn pake yn Hilversum. "Pake siet altyd te skriuwen, altyd yn de boeken". Sjouke de Zee hat in hiel soad boeken skreaun. "Yn it Frysk, mei in kroantsjepenne en mei prachtige kleurige tekeningen derby". It wie in echte keunstner, want tekenje mei in kroantsjepenne is hiel dreech. Der mei gjin streekje ferkeard setten wurde, want útgomje of oerskilderje kin net.