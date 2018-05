Julius moast 14km foar Alvestêdefinish belies jaan: "Het was klaar"

De ôfrune dagen gie it herstel by Van der Werf bêst. "De dag erna was ik wel moe. Maar ik heb alweer wat gewandeld en volgende week doe ik weer mee met de training". Van der Werf is wiis mei syn team. Hy hat by de run in soad stipe hân fan syn ploeggenoaten. At der yn de kommende seis jier nochris in Alvestêde Ultrarin hâlden wurdt, wol Van der Werf graach wer meidwaan as er ek dan yn foarm is.