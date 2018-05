Thewis Hobma wint fierljeppen It Heidenskip

Thewis Hobma fan Harns hat sneontejûn foar de tredde kear dit seizoen in fierljepwedstriid wûn. De klassemintslieder wie by de wedstriid foar senioaren op It Heidenskip oermachtich mei in sprong fan 19.91 meter. It twadde plak wie foar Hannes Scherjon fan Noardburgum mei in sprong fan 19.51 meter. Tredde waard Nard Brandsma fan Warkum mei 19.22 meter.