Nyck de Vries bliuwt puntleas yn F2 Monako

Autokoereur Nyck de Vries hat sneon gjin punten pakt yn de sprintrace fan de Formule 2 yn Monako. De 23-jierrige Twellingeaster starte efteroan, mar syn bolide wegere tsjinst en hy kaam gjin meter foarút.

Grutte ynhelrace

Nei't syn team de auto dochs oan de praat krige, begûn De Vries oan in grutte ynhelrace. Hy ried út de efterhoede wei noch nei it njoggende plak yn in race fol mei crashes, oanridingen en safetycar-situaasjes. De Vries bleau troch it njoggende plak lykwols krekt bûten de punten.

Foarige races

Freed foel De Vries út nei in botsing, wylst er yn de kwalifikaasjes tige rap west wie.