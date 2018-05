Drokke en waarme edysje Frysk Strjitfestival

In drokke en waarme edysje fan it Frysk Strjitfestival yn Ljouwert. Tûzenen minsken genieten sneon fan in ferskaat oan teatrale akts. De haadakt wie diskear La Fabrique Royale, in groep freerunners út Frankryk, dy't fan gebou nei gebou sprongen.

Op it grutste evenemint fan Ljouwert moasten besikers harren goed ynsmarje, want de sinne wie der flink by. Ek warskôge de organisaasje om net tefolle alkohol te drinken fanwegen de waarmte.