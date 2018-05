IepenUP vlog: Hoe ferfeel ik my yn de digitale wrâld?

Anne van der Aar út Dokkum freget har yn dizze twadde vlog ôf wat sosjale media en it altyd online wêzen mei har docht. Wat docht it mei it gedrach en freonskippen? Kin se har noch wol ferfele, of is se ferslave oan sosjale media, ynternet, Netflix en al dy oare saken?

Slagget it Anne om in bettere balâns te finen tusken off- en online wêzen? Se sil op syk nei tips om dy te ferfelen. Hoe komst dêrfoar yn de goeie 'mindset'?