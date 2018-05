Hast alle meiwurkers fan berne-opfang organisaasje Kids First Cop Group, dy't twa jier lyn oernaam binne fan it fallite Sisa, ha in fêst kontrakt krigen. It giet om goed 150 minsken. Neffens Kids First is nei de oername it tal bern dat op deferskate lokaasjes opfongen wurdt, flink groeid.

It fertrouwen dat de klanten yn it bedriuw ha, kin no útbetelle wurde nei de meiwurkers, seit Kids First. De kontrakten wurde jûn op in feestlike byienkomst yn Ljouwert oan de meiwurkers útrikt.