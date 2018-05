Alder pear berôve yn eigen wenning yn Ljouwert

In man en in frou op jierren binne woansdeitemoarn berôve yn harren eigen wenning oan de Grinzerstrjitte yn Ljouwert. Om kertier foar achten hinne waard der oanbelle by it pear. Doe't de bewenner frege wa't der oan de doar stie, sei de fertochte dat er de buorman wie. De bewenner die iepen, wêrnei't de man de wenning ynkaam. Hy luts in gouden ketting fan de bewenster stikken en naaide dêrnei út mei de hinger fan de ketting.

De fertochte fytste yn de rjochting fan de Dokkumerstrjitte. It giet om in man mei in donkere hûdskleur, fan om de 35 jier hinne en 1.70 à 1.75 meter lang. Hy ried op in damesfyts mei in wyt sealdekje. De plysje freget tsjûgen har te melden.