Hast twahûndert waarden nomineare, mar wa binne de seis Fryske froulju dy't in eigen stânbyld fertsjinne hawwe? It projekt Froulju fan Fryslân hat dêr de lêste wiken yn hiel Fryslân nei op syk west. Woansdei is bekend makke hokker froulju harren 'Frou fan Fryslân' neame meie en in eigen stânbyld fertsjinje.