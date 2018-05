Eksamenpraat #8: Hoe soesto it fine om dosint te wurden?

Foar de rubryk Eksamenpraat is Omrop Fryslân op 'en paad, om del te gean by de middelbere skoallen. Yn dizze ôflevering gie Omrop Fryslân del by it Marne College yn Boalsert. De learlingen dogge goed twa wiken lang eineksamens.

Yn de skoaltiid kinne de dosinten de les lêze oan de learlingen. Yn alle drege talen, lange formules en algebra, hawwe de dosinten it bêste foar mei de learlingen. It liket in moai fak, mar wat tinke de skoalbern derfan? Omrop Fryslân frege de learlingen: Hoe soesto it fine om dosint te wurden?