Iepen Mienskipsfûns stipe 319 projekten yn 2017

Mei it Iepen Mienskipsfûns binne yn 2017 yn totaal 319 projekten stipe. Dy projekten hawwe yn totaal fjouwer miljoen euro ûntfongen. It jild gie ûnder oare nei aktiviteiten yn bygelyks multyfunksjonele sintra en tsjerken, teäterfoarstellings en sporteveneminten. Net alle oanfragen binne honorearre: der wienen 561 subsydzje-oanfragen.

De bydrage fan fjouwer miljoen euro hat laat ta in ynvestearring fan in lytse 40 miljoen yn ús provinsje.

It Iepen Mienskipsfûns bestiet no trije jier. It doel fan de provinsje is om dêrmei projekten "fan, troch en út de mienskip" stypje te kinnen. Oant no ta binne der subsydzjes jûn oan 833 projekten, dy't mei-inoar in omset fan goed 70 miljoen euro opsmiten hawwe.