Fryslân tredde op Europeeske fakânsjelist Lonely Planet

Fryslân stiet op it tredde plak fan bêste Europeeske fakânsjebestimmingen yn de top 10 fan Lonely Planet. It is de heechste notearring ea fan in Nederlânske bestimming yn dizze jierlikse list. Fryslân stiet dêrmei boppe bestimmingen lykas de Provence yn Frankryk en de Vipava-fallei yn Slovenië. Fryslân wurdt faak oer de holle sjoen troch ynternasjonale reizgers, mar neffens Lonely Planet is Fryslân ''een verborgen parel''.

De reisgids hat it oer it gesellige en kompakte Ljouwert, it ûnbegrinze lânskip en de Fryske Waadeilannen. De top 10 fan de reisgids is bedoeld foar minsken dy't it massatoerisme meie wolle.