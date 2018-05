Omrop Fryslân wie op pinkstermoandei rêder yn need mei harren eigen Omrop Fytsbân bus. Yn rekôrtiid waarden dielnimmers mei lekke bannen en oare euvels wer op wei holpen om sa rjochting de finish yn Boalsert te kommen. En dêr wiene wy fansels ek mei in kamera by...