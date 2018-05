Bitgum wint de 114e Bûnspartij yn Frjentsjer

It partoer fan Bitgum hat yn in spannende striid de 114e Bûnspartij wûn. Mei in einstân fan 5-5 en 6-4 wie it partoer fan Johan van der Meulen, Steven Koster en Tjisse Steenstra te sterk foar it partoer fan Winsum.

De finale wie in striid fol flaters. It Winsumer partoer mei Robert Grovenstein, Johannes Boersma en Evert Pieter Tosma wie in ferrassende tsjinstanner foar Bitgum yn de finale. De Winsumers hiene yn de heale finale it sterke partoer fan Seisbierrum oan de kant set. Seisbierrum wie ferline jier noch finalist. Ek Bitgum fersloech yn de heale finale in finalist fan ferline jier: Ljouwert.