LIVEBLOG: fytsalvestêdetocht 2018

15.000 riders stappe op dizze Pinkstermoandei wer op de fyts foar de 235 kilometer lange Fytsalvestêdetocht. Moandeitemoarn sette de tocht yn Boalsert útein mei it startskot fan swimmer Maarten van der Weijden. Yn dizze liveblog hâlde wy dy op de hichte fan alle nijtsjes dy't foarby komme op social media en in seleksje fan de hichtepunten fan telefyzje. Fansels kinst de fytsalvestêdetocht ek fia de livestream hjirboppe sjen.

7.58 oere: Warkum makket har op foar de tûzenen fytsters.

7.38 oere: Wykagint Kroes regelet fan 'e moarn it ferkear yn Holwert. Deputearre Sander de Rouwe genietet fan de fytstalvestêdetocht en wy al ierde betiid derby.

De @Fietselfsteden hoofdstad ontwaakt. Wakker geschoten door olympisch kampioen én binnenkort 11-steden zwemmer Maarten van der Weijden. Het wordt weer genieten vandaag in onze @provfryslan #11Steden @LF2018 pic.twitter.com/BKkf65nNj5 — Sander de Rouwe (@Sanderderouwe) May 21, 2018

7.20 oere: Ek de taskôgers binne der al betiid by. Hjir by Frentsjer.

Ik zit er klaar voor #fietselfstedentocht eerste aanmoedigplaats pic.twitter.com/0e3HW6W2lR — Dagvoorzitter Tineke (@10VoorJeDag) May 21, 2018

6.30 oere: De organisaasje stimpelt mar wakker raak en de earste groep fytsers komt oan yn Harns.

Daar gaan we! Op naar #Harns! @sjoerdblomm en ik nemen jullie deze dag weer mee op sleeptouw via #DBstedentocht. Oant straks🎉 pic.twitter.com/PBoXIqJt0X — Romke Gabe Draaijer (@RomkeGabe) May 21, 2018

6.00 oere: Neffens waarman Piet Paulusma wurdt it hjoed perfekt fytswaar: in soad sinne en lekker waarm. Der stiet in matige wyn út it easten/noardeasten en dat kin op de fyts wat ferkuolling jaan.

It waar foar Pinkstermoandei: folop simmer, sinneskynwaar en waarm mei likernôch 24 of 25 graden. ▶️ https://t.co/DmOdbUuPga #OmropFryslân pic.twitter.com/jYwM40hzu5 — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) May 20, 2018

5.00 oere: Ald-Olympysk swimkampioen Maarten van der Weijden iepenet de 82ste fytstalvestêdetocht mei yn startskot yn Boalsert. De earste fytsers sette útein mei de fytstocht op Pinkstermoandei.

4.54 oere: De earste groep fytsers stiet te wachtsjen oant se fan start meie. Ek kollega's Simone Scheffers en har soan Bartele Boersma dogge dit jier wer mei op de tandem. Sy sille binne te folgjen yn hart tocht op radio en telefyzje fan 8.00 oere ôf.

4.00 oere: De frijwilligers krije in lêste briefing fan de organisaasje.