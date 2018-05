''Ik heb betere dagen gekend, maar opgeven is nooit een optie, ook vandaag niet. Ik ben blij dat ik er ben.'' Dat sei Silvio Teunissen, dy't as ien fan de lêsten oer de finish kaam by de Alvestêde Ultrarin. Foar him wie it syn lêste grutte ôfstânsevenemint. ''Ik heb een heleboel gelopen, maar nu is het klaar. Nooit meer! Dit was wel een prachtig evenement. Het was enorm zwaar, maar super. Geweldig om mee te maken.''

Gerben Oevermans kaam as lêste rinner noch krekt foar de eintiid fan 19.00 oere binnen yn Boalsert. ''Het gaat nu goed met me'', sei er efkes nei de finish. ''De laatste dertig kilometer niet. Maar als je dan op enkele honderd meter van de finish bent, kan je ineens weer rennen. Dat is heel raar.'' Oevermans sil nei alle gedachten wol efkes tiid nimme om te werstellen. ''Ik ga nu twee weken niets doen. In een koud bad zitten en weer op krachten komen!''