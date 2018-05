Meardere helptsjinsten binne snein oan de ein fan de middei útriden nei Aldeholtpea, om't dêr in persoan yn it wetter rekke wie. It slachtoffer wie mei syn kano omslein en koe sels net mear út it wetter komme. Mei help fan omstanners en de helptsjinsten is de persoan dêrnei út it wetter fan De Linde helle en oan wâl brocht.

Meiwurkers fan de ambulânse en de brânwacht rieden manmachtich út nei Aldeholtpea. It slachtoffer is fierder net ferwûne rekke.