Karen Brouwer fan Easterwâlde is sneon twadde wurden yn de maraton yn it Dútske Willingen by it mountainbiken. It rûn by har net lekker fan de start ôf, se wie fan doel om de langste ôfstân te dwaan, mar keas dochs foar de middenôfstân.

Sarah Reiniers út Dútslân pakte de oerwinning en Hielke Elferink einige as tredde achter Brouwer.