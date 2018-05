By in slim ûngelok op de N381 by Easterwâlde binne sneontemiddei meardere minsken ferwûne rekke. Troch noch ûnbekende oarsaak klapten op syn minst trije auto's op elkoar. Ien fan de auto's rekke troch de klap yn 'e sleat. Meardere minsken sieten fêst yn har auto. Sy moasten der troch de brânwacht út helle wurde.

It is noch net dúdlik hoe't se der oan ta binne. Fanwegen it ûngelok is de N381 op it stuit yn beide rjochtingen ôfsletten. De auto's moatte fuortsleept wurde.