Op De Lemmer hat de brânwacht sneontemoarn in persoan befrijd dy't beknypt siet. Dat wie achter in wenning oan de Pluut. Helpferlieners wienen in oere mei it slachtoffer dwaande. Dy is dêrnei oerbrocht nei it sikehûs. De brânwacht, ambulânse en de traumahelikopter wienen oan de ein fan de moarn alarmearre.