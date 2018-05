Minister: "Daar gaan mensen zeker voor naar Friesland komen"

Minister Ingrid van Engelshoven is tige te sprekken oer de 11 fonteinen dy't Fryslân der bykrigen hat. De minister wie freed yn Boalsert oanwêzich by de iepening fan de fonteinen fan it 11Fountains-projekt fan Kulturele Haadstêd. Se ferwachtet dat de fonteinen net allinnich Fryske besikers lûke sille nei de stêden, mar ek gasten út Nederlân en Europa. "Elke fontein vertelt zijn eigen verhaal, dat maakt het zo bijzonder. Daar gaan mensen zeker voor naar Friesland komen."

De 11 fonteinen binne ûntwurpen troch ynternasjonale keunstners yn it ramt fan Leeuwarden-Fryslân 2018.