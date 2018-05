Froulju SC Hearrenfean geane hurd ûnderút yn Amsterdam

It frouljusteam fan SC Hearrenfean hat freedtejûn yn de kampioenspûl mei dúdlike sifers ferlern fan Ajax. Yn Amsterdam gie de ploech fan trainer Roeland ten Berge mei 3-0 ûnderút.

De spylsters fan Hearrenfean en Ajax sochten mei in rêststân fan 0-0 de klaaikeamers op. Nei in kertier spyljen yn de twadde helte kaam Hearrenfean op efterstân troch in doelpunt fan Kelly Zeeman. Tweintich minuten foar it ein makke Desiree van Lunteren der 2-0 fan. In pear minuten letter skoarde Marjolijn van den Bighelaar de tredde Amsterdamske goal fan de jûn.