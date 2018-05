In dei nei syn presintaasje as nije haadtrainer fan SC Hearrenfean skode Jan Olde Riekerink oan by Fryslân Hjoed. De 55-jierrige oefenmaster fertelde yn it programma wêrom't er foar de Fryske earedyfizjonist keazen hat en wat er mei de klup wol.

De oare gasten oan tafel wiene Hearrenfeanspiler Michel Vlap en âld-Hearrenfeanspiler Geert Arend Roorda.