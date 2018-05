Arends wurdt earste Fryske tennisser op Roland Garros

Der stiet dit jier by Roland Garros in Fries op de tennisbaan. Sander Arends út Ljouwert hat him pleatst foar it grandslamtoernoai yn Parys. Dit hat er te tankjen oan syn plak op de wrâldranglist. Arends is op it stuit de nûmer 65 fan de wrâld. De Ljouwerter foarmet mei Adil Shamasdin út Kanada in koppel yn Parys.

Arends wie ek al de earste Fries dy't op Wimbledon stie en mei no ek syn opwachting meitsje op it Frânske gravel. It toernoai yn Parys begjint op 21 maaie.

Gjin finale yn Portugal

Der wie ek minder goed nijs foar Arends freed. Yn de heale finale fan it challengertoernoai yn Lissabon gie de Ljouwerter, tegearre mei Shamasdin, ûnderút. De Poal Tomasz Bednarek en Hunter Reese út Amearika wiene yn trije sets te sterk foar Arends en Shamasdin (4-6, 6-2, 8-10).