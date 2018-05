CDA-Europarlemintariërs yn Fryslân foar LF2018

Fjouwer Europarlemintariërs fan it CDA binne freed yn Fryslân foar kulturele haadstêd. Der wurdt in wurkbesite brocht oan ferskate duorsume bedriuwen en se sille ek by de grutte iepening fan de 11 fountains wêze. Ek Twadde Keamerlid Harry van der Molen en deputearre Sander de Rouwe binne by de wurkbesite oanwêzich.

Foarige wike soe de Kultuerkommisje fan it Europeesk Parlemint eins op besite komme yn it ramt fan LF2018, mar dy besite gie net troch omdat dêr te min belangstelling foar wie, ta teloarstelling fan de organisaasje.