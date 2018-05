Op it motortreffen op de pier by Holwert binne tongersdeitejûn neffens earste skattingen sawat 320 motorriders ôf kaam. Dêrmei is it it grutste motortreffen fan Noard-Nederlân.

De moeting waard organisearre troch de Fryske Motor Rider. De FMR sprekt fan in sukses, nettsjinsteande de hurde wyn en de kjeld. Ferline jier kamen der sawat 150 motorriders op it Fryske treffen op de pier fan Holwert ôf. It treffen is echt bedoeld as moeting. Der binne gjin aktiviteiten.