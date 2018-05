By in slim ûngelok yn in fabryk oan de Hidalgowei yn Ljouwert binne tongersdei oan it begjin fan de middei twa meiwurkers swier ferwûne rekke. De helptsjinsten binne manmachtich útrukt. Der is ek in traumahelikopter oproppen. De tadracht fan it ûngelok is noch net bekend.