Presintaasje nije haadtrainer SC Hearrenfean

Yn it Abe Lenstrastadion op It Hearrenfean is tongersdeitemiddei de nije trainer fan SC Hearrenfean presintearre. By syn presintaasje sei Jan Olde Riekerink dat er trije spearpunten hat: it oplieden fan jeugdspilers, betingsten kreëarje foar de topsport en minsken bine oan de klup.

Olde Riekerink sei fierders dat er bliid en grutsk is dat er yn de earedifyzje oan it wurk kin. Hy is hiel bliid mei SC Hearrenfean, foaral fanwege de tradysjes fan de klup. De nije trainer komt hjir ek te wenjen. Hy sil tongersdeitemiddei al in hûs besjen.

Tongersdeitejûn yn de útstjoering fan Fryslân Hjoed mear oer de bekendmakking fan Jan Olde Riekerink as nije trainer fan SC Hearrenfean.