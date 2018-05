Ledetal lytse sportferieningen yn Fryslân rint werom

Fan de lytse sportferieningen yn Fryslân sjocht hast de helte de ûntwikkeling fan it ledetal as in bedriging foar de takomst. Fergrizing, krimp en yndividualisearring wurdt troch 45 prosint fan de klups neamt as oarsaak fan it weromrinnende oantal leden. By grutte ferieningen makket 12 prosint him soargen.

Lytse ferieningen ha boppedat mear soargen oer de finânsjes. Dat docht bliken út ûndersyk troch Sport Fryslân, it Fries Sociaal Planburo en it Mulier Ynstitút. Oan it ûndersyk ha 405 sportferieningen meidien.