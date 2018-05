Leden Europeesk Parlemint dochs op besite yn Ljouwert

Leden fan de CDA-fraksje yn it Europeesk Parlemint komme dochs nei Ljouwert as Kulturele Haadstêd fan Europa. Earder waard bekend dat de offisjele besite oan Ljouwert troch leden fan it Europeesk Parlemint net trochgie om't der te min animo foar wie. De CDA'ers komme freed op eigen gelegenheid.

Mei it Ljouwerter Twadde Keamerlid Harry van der Molen en deputearre Sander de Rouwe sille de politisy in besite bringe oan ynnovative bedriuwen yn de wetter- en enerzjysektor. Boppedat sille se prate mei lokale politisy en hoopje se noch de iepening fan it 11Fountainsprojekt mei te krijen.