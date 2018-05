Twadde Van der Valk-plan It Hearrenfean ek presintearre

It plan foar de bou fan in Van der Valk-hotel op in twadde lokaasje op It Hearrenfean wurdt kommende tiisdei presintearre. De inisjatyfnimmer en it kolleezje sille dat dwaan.

Skoatterwâld

Begjin ferline jier wie al dúdlik dat Paul van der Valk in hotel bouwe wol oan de A32 by Skoatterwâld. Mar dat plak foel net goed by de wykbewenners. Sy binne bang dat der tefolle ferkearsdrokte komt.

Hajé

In lid fan in oare kant fan de grutte Van der Valk-famylje kaam ferline jier ek mei in plan. Hy wol it eardere Hajé-hotel keapje en opknappe. Dat lêste plan wurdt no kommende wike offisjeel presintearre oan de gemeenteried en belangstellenden.

De gemeenteried hie it kolleezje begjin dit jier al frege om mei konkrete foarstellen te kommen foar beide opsjes. Dan kinne sy dêr in beslút oer nimme.