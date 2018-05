Bertsolaritza is in Baskysk fenomeen dat dêr grutter is as fuotbal of popmuzyk. In kombinaasje fan ymprovisaasje en sjongen, dy't ek wolris populêr wurde kin ûnder ús Friezen. Dat tinke en hoopje inisjatyfnimmers Mirjam Vellinga fan de Afûk en programmamakker Bart Kingma. Sy sille freed yn de Prinsetún it Barteljen yntrodusearje.