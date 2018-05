FIDEO: Powerkolleezje oer it Waad en it klimaat

It is ien fan ús grutste toeristyske attraksjes en it hat in plak op de Wrâlderfgoedlist. Dochs witte we net folle fan dit omfangrike gebiet: it Waadgebiet. Dat hawwe wy de ôfrûne moannen besocht te feroarjen mei powerkolleezjes fan de Waadakademy. Hjoed is de allerlêste. Nei de foarming, iten, bewenners en ekonomy fan it Waad is it no tiid foar it klimaat. En dat krije wy fan klimaatprofessor Pier Vellinga.