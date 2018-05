Foar de rubryk Eksamenpraat is Omrop Fryslân op 'en paad om út te sykjen hoe oft de learlingen de eksamens belibje. De ôfrûne jierren hawwe de bern in soad tiid trochbrocht op skoalle. Op it Gomarus College yn Ljouwert seagen de bern werom op de skoaltiid. Omrop Fryslân sette de kamera klear om antwurd te krijen op de fraach: Wat silsto it measte misse oan dizze skoalle?