Scooterrider ûnderút by efterfolging yn Ljouwert

Yn de nacht fan tiisdei op woansdei hat de plysje in 20-jierrige man út Ljouwert oanhâlden nei't er ûnderút gong wie mei in stellen scooter. De man ried slingerjend oer de Heliconwei, doe't de plysje him tsjinkaam. De scooterrider negearre in stopteken en naaide út. By it Europaplein gong de man mei bromfyts en al ûnderút doe't er de stoeprâne rekke.

Dêr hold de efterfolging lykwols net op. De man naaide op 'e nij út, mar koe oanhâlden wurde troch de plysje. Ut ûndersyk docht bliken dat de scooter dit wykein stellen wie. Ek hie de man gjin rydbewiis. De 20-jierrige Ljouwerter wie ûnder ynfloed fan drugs, mar wegere om mei te wurkjen oan in bloedproef. De man sit fêst foar fierder ûndersyk.