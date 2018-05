Op de Willem Lorewei yn Kollum is woansdeitemoarn krekt nei sânen in famke op de fyts oanriden troch in auto. It famke fytste yn de rjochting fan de Yndustrywei, doe't se skept waard troch de auto. In ambulânse wie rap op it plak fan it ûngelok. It famke hoechde net mei nei it sikehûs. Der wurdt noch ûndersocht hoe't it ûngelok krekt barre koe.