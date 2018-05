Krityske jonge boeren komme mei eigen feriening en foarstel

In groep krityske jonge leden fan suvelkoöperaasje FrieslandCampina praat tiisdeitejûn yn Easterein mei foarsitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher fan FrieslandCampina. Om sterker te stean hawwe de krityske boeren de feriening 'Het Vrij Coöperatieve Woord' oprjochte.

De krityske boeren binne der foaral min oer te sprekken dat de suvelkoöperaasje boeren dy't mear molke oanleverje dêr minder jild foar jaan wol. In koöperaasje is der foar om de leden in knappe priis te beteljen foar de levere molke, en moat dy leden net beheine yn harren bedriuwsfiering, seit wurdfierder Fokko Venema fan Het Vrij Coöperatieve Woord.

Eigen foarstel

Het Vrij Coöperatieve Woord hat yntusken al mear as hûndert leden. Sy hawwe ek in eigen foarstel makke foar de molkepriis fan de koöperaasje en sille dat woansdei buorkundich meitsje. It plan fan de feriening giet út fan romte om te groeien foar jonge feehâlders. As de koöperaasje dêr net nei harket, bestiet it risiko dat jonge boeren oerstappe nei konkurrinten as A-ware op It Hearrenfean.

Gjin winst

FrieslandCampina wol boeren dy't mear as oardel persint groeie yn de molkeproduksje tsien eurosinten de liter minder betelje. Neffens Fokko Venema meitsje de boeren dan gjin winst mear. Hy wol dat it foarstel fan de suvelkoöperaasje op syn minst oanpast wurdt. As dat net bart, wurdt it foar feehâlders hiel dreech om harren bedriuw te ferkeapjen of oer te dragen oan in jonge boer.

Utwreidzje

It is op dit stuit sa dat in jonge boer dy't in pleats oernimt hast altyd besiket om út te wreidzjen. Sûnder dy mooglikheid is it foar jonge boeren dreech om in goeie takomst op te bouwen, sa seit Venema. De wurdfierder melkt 220 kij yn it Grinslanner Sebaldeburen. Hy giet tiisdeitejûn net nei de diskusje mei Keurentjes en Schumacher yn Easterein, want dy is ornearre foar boeren fan 35 jier en jonger. Venema is mei syn 37 jier dêr krekt te âld foar.