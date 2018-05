Twa histoaryske stúkplafonds fûn by sloopwurk pân yn Snits

Der binne twa histoaryske stúkplafonds fûn by sloopwurk oan in pân oan de Merkstrjitte yn Snits. It gebou wurdt omboud ta moetingssintrum.

Fersierde plafonds

De plafonds binne fersierd en komme út 1887. Sy sieten yn it hûs fan de eardere âld-boargemaster Jacob van Driessen, sa seit gemeente Súdwest Fryslân.

Ferrassing

Neffens de gemeente is de fynst fan de twa stúkte plafonds in ferrassing, om't der gjin oanwizingen wiene dat der noch histoarysk materiaal yn de âlde wente oanwêzich wie.

Restauraasje

Der moat 50.000 euro op it kleed komme om de beide plafonds te restaurearjen. Ien en oar makket diel út fan de ferbou fan de pannen dy't in stik duorsumer wurde. It ferduorsumjen fan de strjitte is rûsd op 650.000 euro, de gemeenteried wurdt no om tastimming frege foar in ekstra bydrage foar it restaurearjen fan de plafonds.