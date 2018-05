Foar de rubryk Eksamenpraat giet Omrop Fryslân tiisdei del by it CSG Liudger yn Burgum. Troch hiel Fryslân binne de learlingen fan it fuortset ûnderwiis drok mei de eksamens. Op it CSG Liudger wurde tiisdei de eksamens wiskunde en ekonomy makke. Foar guon learlingen is it in spannende tiid. Dêrom wol Omrop Fryslân graach witte: Wat dochsto foar ûntspanning yn de eksamentiid?