It wurde wer in pear spannende wiken foar in soad Fryske learlingen, want moandei binne de eineksamens begûn. We binne benijd hoe't de eksamenkandidaten dizze tiid trochkomme. Dêrom geane we ferskate skoallen ôf en lizze we de learlingen alle dagen in fraach foar yn ús rubryk Eksamenpraat.

As earste binne we op it Dockinga College yn Ferwert, dêr't it eksamen Nederlânsk foar VMBO makke waard. We fregen dêr hoe't de kandidaten harren taret ha op de eksamens.