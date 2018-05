Gjin biology-eksamen oan Bogerman Snits troch stroomsteuring

22 learlingen fan it Bogermankolleezje yn Snits ha moandei gjin eksamen meitsje kinnen fanwege in stroomsteuring. It giet om VMBO-learlingen dy't in biology-eksamen dwaan moasten. It eksamen wurdt digitaal ôfnaam, op de kompjûter, mar dy die it net fanwege de stroomsteuring.

Skoaleksamen

Omdat it giet om in skoaleksamen en net om in steatseksamen, mei de skoalle sels in nije datum ynplanne. Dat wurdt no 23 maaie.

De oare eksamens binne gewoan trochgien.

Ek it Antoniussikehûs yn Snits hie lêst fan de stroomsteuring.