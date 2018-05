It Antoniussikehûs yn Snits hat lêst fan in stroomsteuring. It sikehûs hat dêrom alle ôfspraken mei pasjinten annulearre. Allinne minsken mei in ôfspraak bij de ôfdieling kardiology wurde wol holpen. Minsken dy't in ôfspraak hiene foar fan 'e middei wurde belle foar in nijen ien. De maatregel jildt oant yn elts gefal healwei fjouweren.