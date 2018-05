In fytser is moandeitemoarn swierferwûne rekke by in ûngelok by Feinsum. It slachtoffer waard op de N357 by it oerstekken skept troch in auto. De helptsjinsten, wêrûnder in traumahelikopter, waarden oproppen om help te ferlienen, wêrnei it slachtoffer mei spoed nei it sikehûs brocht waard. It is noch net dúdlik hoe't er der oan ta is.

Fanwegen it ûngelok is de rydbaan ôfsletten. De plysje docht ûndersyk.